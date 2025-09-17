Boblles (BOBLS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01809881$ 0.01809881 $ 0.01809881 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.05% Perubahan Harga (1D) +0.50% Perubahan Harga (7D) -10.26% Perubahan Harga (7D) -10.26%

Boblles (BOBLS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOBLS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOBLS sepanjang masa ialah $ 0.01809881, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOBLS telah berubah sebanyak +1.05% sejak sejam yang lalu, +0.50% dalam 24 jam dan -10.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Boblles (BOBLS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 128.97K$ 128.97K $ 128.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 128.97K$ 128.97K $ 128.97K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Boblles ialah $ 128.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOBLS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.97K.