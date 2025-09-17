boby (BOBY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.98% Perubahan Harga (7D) +13.68% Perubahan Harga (7D) +13.68%

boby (BOBY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOBY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOBY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOBY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.98% dalam 24 jam dan +13.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

boby (BOBY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.74K$ 17.74K $ 17.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.74K$ 17.74K $ 17.74K Bekalan Peredaran 999.76M 999.76M 999.76M Jumlah Bekalan 999,757,591.24373 999,757,591.24373 999,757,591.24373

Had Pasaran semasa boby ialah $ 17.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOBY ialah 999.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999757591.24373. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.74K.