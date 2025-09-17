Bodega (BODEGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.168753 $ 0.168753 $ 0.168753 24J Rendah $ 0.18788 $ 0.18788 $ 0.18788 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.168753$ 0.168753 $ 0.168753 24J Tinggi $ 0.18788$ 0.18788 $ 0.18788 Sepanjang Masa $ 0.648917$ 0.648917 $ 0.648917 Harga Terendah $ 0.075832$ 0.075832 $ 0.075832 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) -2.20% Perubahan Harga (7D) -33.56% Perubahan Harga (7D) -33.56%

Bodega (BODEGA) harga masa nyata ialah $0.176582. Sepanjang 24 jam yang lalu, BODEGA didagangkan antara $ 0.168753 rendah dan $ 0.18788 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BODEGA sepanjang masa ialah $ 0.648917, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.075832.

Dari segi prestasi jangka pendek, BODEGA telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -2.20% dalam 24 jam dan -33.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bodega (BODEGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M Bekalan Peredaran 20.50M 20.50M 20.50M Jumlah Bekalan 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Had Pasaran semasa Bodega ialah $ 3.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BODEGA ialah 20.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.40M.