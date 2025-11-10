Tokenomik Bodhi The Inu (BODHI)

Tokenomik Bodhi The Inu (BODHI)

Lihat cerapan utama tentang Bodhi The Inu (BODHI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:35:08 (UTC+8)
USD

Bodhi The Inu (BODHI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bodhi The Inu (BODHI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.97K
$ 4.97K$ 4.97K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.97K
$ 4.97K$ 4.97K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.176105
$ 0.176105$ 0.176105
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Bodhi The Inu (BODHI) Maklumat

$BODHI impressed the world with his sleek style. Sadly he crossed that rainbow bridge in 2024.

Now his legacy lives on forever in #memecoin fashion on #ethereum.

$BODHI is the most stylish #ShibaInu to ever live!

With over 300k followers on Instagram and brand deals worldwide, he took the world by storm with his impeccable fashion and charm.

His legacy continues on #Ethereum!

$BODHI is The Most Stylish Shiba Inu In The World

Laman Web Rasmi:
https://bodhitheinu.dog

Tokenomik Bodhi The Inu (BODHI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bodhi The Inu (BODHI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BODHI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BODHI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BODHI, terokai BODHI harga langsung token!

BODHI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BODHI? Halaman ramalan harga BODHI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi