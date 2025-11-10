Bodoggos Strategy Harga Hari Ini

Harga langsung Bodoggos Strategy (BDGSTRAT) hari ini ialah $ 0.00009272, dengan 4.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BDGSTRAT kepada USD penukaran adalah $ 0.00009272 setiap BDGSTRAT.

Bodoggos Strategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 88,667, dengan bekalan edaran sebanyak 956.34M BDGSTRAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BDGSTRAT didagangkan antara $ 0.00008766 (rendah) dan $ 0.00009271 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0009674, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008531.

Dalam prestasi jangka pendek, BDGSTRAT dipindahkan +1.72% dalam sejam terakhir dan -11.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bodoggos Strategy (BDGSTRAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.67K$ 88.67K $ 88.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.67K$ 88.67K $ 88.67K Bekalan Peredaran 956.34M 956.34M 956.34M Jumlah Bekalan 956,343,658.5907122 956,343,658.5907122 956,343,658.5907122

