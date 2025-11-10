Tokenomik Body Scan AI (SCANAI)

Tokenomik Body Scan AI (SCANAI)

Lihat cerapan utama tentang Body Scan AI (SCANAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:47:14 (UTC+8)
Body Scan AI (SCANAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Body Scan AI (SCANAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 323.94K
$ 323.94K
Jumlah Bekalan:
$ 999.86M
$ 999.86M
Bekalan Edaran:
$ 999.86M
$ 999.86M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 323.94K
$ 323.94K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00276659
$ 0.00276659
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00032402
$ 0.00032402

Body Scan AI (SCANAI) Maklumat

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

Laman Web Rasmi:
https://bodyscanai.io/

Tokenomik Body Scan AI (SCANAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Body Scan AI (SCANAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SCANAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SCANAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SCANAI, terokai SCANAI harga langsung token!

