Bog (BOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.26% Perubahan Harga (7D) +4.00% Perubahan Harga (7D) +4.00%

Bog (BOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.26% dalam 24 jam dan +4.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bog (BOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 148.95K$ 148.95K $ 148.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 148.95K$ 148.95K $ 148.95K Bekalan Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bog ialah $ 148.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOG ialah 420.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 148.95K.