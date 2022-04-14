Tokenomik Bogdanoff (BOG)
Bogdanoff (BOG) Maklumat
What is the project about? $BOG is a crypto project inspired by the Bogdanoff twins, aiming to create a decentralized platform for meme enthusiasts to connect, share, and trade. The project leverages blockchain technology to provide a secure, transparent, and engaging environment for users to express themselves and interact with like-minded individuals.
What makes your project unique? Our project stands out because of its focus on creating a vibrant community of meme lovers, with a user-friendly platform and tools to showcase creativity. We also emphasize the importance of community-driven events and initiatives, allowing the community to have a significant role in shaping the project's future.
History of your project. $BOG was conceived in early 2023 by a team of experienced crypto enthusiasts who shared a passion for memes and the Bogdanoff twins. The project has since grown to include a dedicated and diverse community of users, who actively contribute to its development and expansion.
What’s next for your project? We have an exciting roadmap planned for $BOG, including the launch of our decentralized meme marketplace, integration with popular social media platforms, and various marketing campaigns to raise awareness and adoption. We'll also continuously work on improving our platform based on user feedback and needs.
What can your token be used for? The $BOG token serves as the native currency of the platform and can be used for various activities, such as:
Buying, selling, and trading memes within the marketplace. Participating in community-driven events and contests. Voting on platform updates and future developments. Supporting content creators and artists within the community.
Bogdanoff (BOG) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bogdanoff (BOG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Bogdanoff (BOG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Bogdanoff (BOG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BOG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BOG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BOG, terokai BOG harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.