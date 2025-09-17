Bogged Finance (BOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00791693 $ 0.00791693 $ 0.00791693 24J Rendah $ 0.00810395 $ 0.00810395 $ 0.00810395 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00791693$ 0.00791693 $ 0.00791693 24J Tinggi $ 0.00810395$ 0.00810395 $ 0.00810395 Sepanjang Masa $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 Harga Terendah $ 0.00440292$ 0.00440292 $ 0.00440292 Perubahan Harga (1J) +0.42% Perubahan Harga (1D) +1.71% Perubahan Harga (7D) +8.26% Perubahan Harga (7D) +8.26%

Bogged Finance (BOG) harga masa nyata ialah $0.00805297. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOG didagangkan antara $ 0.00791693 rendah dan $ 0.00810395 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOG sepanjang masa ialah $ 2.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00440292.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOG telah berubah sebanyak +0.42% sejak sejam yang lalu, +1.71% dalam 24 jam dan +8.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bogged Finance (BOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 111.75K$ 111.75K $ 111.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 120.80K$ 120.80K $ 120.80K Bekalan Peredaran 13.88M 13.88M 13.88M Jumlah Bekalan 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Had Pasaran semasa Bogged Finance ialah $ 111.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOG ialah 13.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 120.80K.