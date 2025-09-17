BOGUS (BOGUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00803313$ 0.00803313 $ 0.00803313 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +10.12% Perubahan Harga (7D) +10.12%

BOGUS (BOGUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOGUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOGUS sepanjang masa ialah $ 0.00803313, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOGUS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +10.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOGUS (BOGUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 59.60K$ 59.60K $ 59.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.60K$ 59.60K $ 59.60K Bekalan Peredaran 828.48M 828.48M 828.48M Jumlah Bekalan 828,480,399.0 828,480,399.0 828,480,399.0

Had Pasaran semasa BOGUS ialah $ 59.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOGUS ialah 828.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 828480399.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.60K.