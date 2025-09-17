Apakah itu Bok Chick (BOK)

BOK is an AI-powered crypto insight platform built on the Cardano blockchain, combining meme culture with powerful trading utilities. As part of the Google for Startups program and Microsoft Startups Program, BOK delivers real-time crypto tools via Discord, including forecasts, sentiment analysis, swing trade signals, risk guidance, and live price data. It is designed for both beginner and experienced traders seeking smarter, data-driven strategies. BOK goes beyond standard meme projects by integrating utility and engagement. Its Discord-based system currently offers over 20 features—such as BOK AI Trading Agent, trade setups, market sentiment tracking, price charts, and curated crypto news—making insights accessible and interactive within a familiar community space. The platform also integrates an automated trading bot connected to CEX accounts (e.g., Bybit), tested under live conditions, and set to launch a DAO-powered investment program exclusive to holders who hold 300k $BOK and above. Participants can pool funds and benefit from the bot’s performance-based trading, without the need for KYC. By focusing on education, predictive analytics, and active community participation, BOK empowers users to trade smarter—not just ride hype. It is a utility-rich ecosystem wrapped in a playful, meme-friendly brand that’s built to scale and evolve.

Tokenomik Bok Chick (BOK)

Memahami tokenomik Bok Chick (BOK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bok Chick (BOK) Berapakah nilai Bok Chick (BOK) hari ini? Harga langsung BOK dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BOK ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa BOK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bok Chick? Had pasaran untuk BOK ialah $ 212.89K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BOK? Bekalan edaran BOK ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOK? BOK mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOK? BOK melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan BOK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOKialah -- USD . Adakah BOK akan naik lebih tinggi tahun ini? BOK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

