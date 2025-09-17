Lagi Mengenai BOK

Bok Chick Logo

Bok Chick Harga (BOK)

Tidak tersenarai

1 BOK ke USD Harga Langsung:

$0.00021289
$0.00021289$0.00021289
0.00%1D
mexc
USD
Bok Chick (BOK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:22:05 (UTC+8)

Bok Chick (BOK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

--

--

+33.50%

+33.50%

Bok Chick (BOK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +33.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bok Chick (BOK) Maklumat Pasaran

$ 212.89K
$ 212.89K

--
----

$ 212.89K
$ 212.89K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bok Chick ialah $ 212.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 212.89K.

Bok Chick (BOK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bok Chick kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bok Chick kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bok Chick kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bok Chick kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-3.26%
60 Hari$ 0-16.08%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Bok Chick (BOK)

BOK is an AI-powered crypto insight platform built on the Cardano blockchain, combining meme culture with powerful trading utilities. As part of the Google for Startups program and Microsoft Startups Program, BOK delivers real-time crypto tools via Discord, including forecasts, sentiment analysis, swing trade signals, risk guidance, and live price data. It is designed for both beginner and experienced traders seeking smarter, data-driven strategies. BOK goes beyond standard meme projects by integrating utility and engagement. Its Discord-based system currently offers over 20 features—such as BOK AI Trading Agent, trade setups, market sentiment tracking, price charts, and curated crypto news—making insights accessible and interactive within a familiar community space. The platform also integrates an automated trading bot connected to CEX accounts (e.g., Bybit), tested under live conditions, and set to launch a DAO-powered investment program exclusive to holders who hold 300k $BOK and above. Participants can pool funds and benefit from the bot’s performance-based trading, without the need for KYC. By focusing on education, predictive analytics, and active community participation, BOK empowers users to trade smarter—not just ride hype. It is a utility-rich ecosystem wrapped in a playful, meme-friendly brand that’s built to scale and evolve.

Bok Chick (BOK) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Bok Chick Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bok Chick (BOK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bok Chick (BOK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bok Chick.

Semak Bok Chick ramalan harga sekarang!

BOK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bok Chick (BOK)

Memahami tokenomik Bok Chick (BOK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bok Chick (BOK)

Berapakah nilai Bok Chick (BOK) hari ini?
Harga langsung BOK dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOK ke USD?
Harga semasa BOK ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bok Chick?
Had pasaran untuk BOK ialah $ 212.89K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOK?
Bekalan edaran BOK ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOK?
BOK mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOK?
BOK melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOKialah -- USD.
Adakah BOK akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:22:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.