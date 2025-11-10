BOLD Harga Hari Ini

Harga langsung BOLD (BOLD) hari ini ialah $ 1.0, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOLD kepada USD penukaran adalah $ 1.0 setiap BOLD.

BOLD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 46,773,847, dengan bekalan edaran sebanyak 46.67M BOLD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOLD didagangkan antara $ 0.999913 (rendah) dan $ 1.007 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.013, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.982941.

Dalam prestasi jangka pendek, BOLD dipindahkan -0.34% dalam sejam terakhir dan -0.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BOLD (BOLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.77M$ 46.77M $ 46.77M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.80M$ 46.80M $ 46.80M Bekalan Peredaran 46.67M 46.67M 46.67M Jumlah Bekalan 46,688,872.56042057 46,688,872.56042057 46,688,872.56042057

