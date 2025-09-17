Bolivarcoin (BOLI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.313124$ 0.313124 $ 0.313124 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -12.88% Perubahan Harga (7D) -12.88%

Bolivarcoin (BOLI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOLI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOLI sepanjang masa ialah $ 0.313124, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOLI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -12.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bolivarcoin (BOLI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Bekalan Peredaran 20.45M 20.45M 20.45M Jumlah Bekalan 20,445,837.49879985 20,445,837.49879985 20,445,837.49879985

Had Pasaran semasa Bolivarcoin ialah $ 10.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOLI ialah 20.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20445837.49879985. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.63K.