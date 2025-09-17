Lagi Mengenai BOLI

Bolivarcoin Logo

Bolivarcoin Harga (BOLI)

Tidak tersenarai

1 BOLI ke USD Harga Langsung:

$0.00051998
$0.00051998$0.00051998
0.00%1D
USD
Bolivarcoin (BOLI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:23:16 (UTC+8)

Bolivarcoin (BOLI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.313124
$ 0.313124$ 0.313124

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-12.88%

-12.88%

Bolivarcoin (BOLI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOLI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOLI sepanjang masa ialah $ 0.313124, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOLI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -12.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bolivarcoin (BOLI) Maklumat Pasaran

$ 10.63K
$ 10.63K$ 10.63K

--
----

$ 10.63K
$ 10.63K$ 10.63K

20.45M
20.45M 20.45M

20,445,837.49879985
20,445,837.49879985 20,445,837.49879985

Had Pasaran semasa Bolivarcoin ialah $ 10.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOLI ialah 20.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20445837.49879985. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.63K.

Bolivarcoin (BOLI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bolivarcoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bolivarcoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bolivarcoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bolivarcoin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-48.74%
60 Hari$ 0-62.25%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Bolivarcoin (BOLI)

Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses.

Bolivarcoin (BOLI) Sumber

Laman Web Rasmi

Bolivarcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bolivarcoin (BOLI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bolivarcoin (BOLI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bolivarcoin.

Semak Bolivarcoin ramalan harga sekarang!

BOLI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bolivarcoin (BOLI)

Memahami tokenomik Bolivarcoin (BOLI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOLI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bolivarcoin (BOLI)

Berapakah nilai Bolivarcoin (BOLI) hari ini?
Harga langsung BOLI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOLI ke USD?
Harga semasa BOLI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bolivarcoin?
Had pasaran untuk BOLI ialah $ 10.63K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOLI?
Bekalan edaran BOLI ialah 20.45M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOLI?
BOLI mencapai harga ATH sebanyak 0.313124 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOLI?
BOLI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOLI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOLIialah -- USD.
Adakah BOLI akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOLI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOLIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:23:16 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.