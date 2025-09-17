Apakah itu Bolt (BOLT)

Solana traditionally has many rugs and Bolt's launch embodies the essence of bringing energy, trust, and community outreach back to Solana. See what Bolt is about below. Bolt is a streak of pure lightning given life a fast, lovable, and fearless guardian born from the Stormcore, the heart of the magical realm known as Cloudspire. Glowing with raw energy, Bolt moves faster than the eye can track, a living current that surges through the skies, rivers, and hidden realms. His mission is simple but powerful: protect the Cloudspire from the shadows that seek to consume it. This isn’t just a character it’s a movement. The Bolt community carries his energy into the digital realm, spreading light, speed, and fun while standing against the “Nullis” of the crypto world fear, doubt, and negativity. The Bolt ecosystem is built for community raids, high-energy engagement, and a long-term journey toward building one of the most iconic meme coins on the Solana chain.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bolt (BOLT) Berapakah nilai Bolt (BOLT) hari ini? Harga langsung BOLT dalam USD ialah 0.00012744 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BOLT ke USD? $ 0.00012744 . Lihat Harga semasa BOLT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bolt? Had pasaran untuk BOLT ialah $ 637.18K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BOLT? Bekalan edaran BOLT ialah 5.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOLT? BOLT mencapai harga ATH sebanyak 0.00017178 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOLT? BOLT melihat harga ATL sebanyak 0.00005667 USD . Berapakah jumlah dagangan BOLT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOLTialah -- USD . Adakah BOLT akan naik lebih tinggi tahun ini? BOLT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOLTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

