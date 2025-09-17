Lagi Mengenai BOLT

Bolt Harga (BOLT)

Tidak tersenarai

1 BOLT ke USD Harga Langsung:

$0.00012679
$0.00012679$0.00012679
0.00%1D
USD
Bolt (BOLT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:22:11 (UTC+8)

Bolt (BOLT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00012454
$ 0.00012454$ 0.00012454
24J Rendah
$ 0.0001372
$ 0.0001372$ 0.0001372
24J Tinggi

$ 0.00012454
$ 0.00012454$ 0.00012454

$ 0.0001372
$ 0.0001372$ 0.0001372

$ 0.00017178
$ 0.00017178$ 0.00017178

$ 0.00005667
$ 0.00005667$ 0.00005667

+0.17%

+0.58%

+70.62%

+70.62%

Bolt (BOLT) harga masa nyata ialah $0.00012744. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOLT didagangkan antara $ 0.00012454 rendah dan $ 0.0001372 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOLT sepanjang masa ialah $ 0.00017178, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005667.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOLT telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, +0.58% dalam 24 jam dan +70.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bolt (BOLT) Maklumat Pasaran

$ 637.18K
$ 637.18K$ 637.18K

--
----

$ 637.18K
$ 637.18K$ 637.18K

5.00B
5.00B 5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bolt ialah $ 637.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOLT ialah 5.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 637.18K.

Bolt (BOLT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bolt kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bolt kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bolt kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bolt kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.58%
30 Hari$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apakah itu Bolt (BOLT)

Solana traditionally has many rugs and Bolt's launch embodies the essence of bringing energy, trust, and community outreach back to Solana. See what Bolt is about below. Bolt is a streak of pure lightning given life a fast, lovable, and fearless guardian born from the Stormcore, the heart of the magical realm known as Cloudspire. Glowing with raw energy, Bolt moves faster than the eye can track, a living current that surges through the skies, rivers, and hidden realms. His mission is simple but powerful: protect the Cloudspire from the shadows that seek to consume it. This isn’t just a character it’s a movement. The Bolt community carries his energy into the digital realm, spreading light, speed, and fun while standing against the “Nullis” of the crypto world fear, doubt, and negativity. The Bolt ecosystem is built for community raids, high-energy engagement, and a long-term journey toward building one of the most iconic meme coins on the Solana chain.

Bolt (BOLT) Sumber

Laman Web Rasmi

Bolt Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bolt (BOLT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bolt (BOLT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bolt.

Semak Bolt ramalan harga sekarang!

BOLT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bolt (BOLT)

Memahami tokenomik Bolt (BOLT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOLT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bolt (BOLT)

Berapakah nilai Bolt (BOLT) hari ini?
Harga langsung BOLT dalam USD ialah 0.00012744 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOLT ke USD?
Harga semasa BOLT ke USD ialah $ 0.00012744. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bolt?
Had pasaran untuk BOLT ialah $ 637.18K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOLT?
Bekalan edaran BOLT ialah 5.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOLT?
BOLT mencapai harga ATH sebanyak 0.00017178 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOLT?
BOLT melihat harga ATL sebanyak 0.00005667 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOLT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOLTialah -- USD.
Adakah BOLT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOLT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOLTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:22:11 (UTC+8)

