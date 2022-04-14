Tokenomik BoltAI (BOLTAI)
BoltAI is a revolutionary AI platform created to redefine the way content is generated, offering an unparalleled suite of tools for creativity. Users can generate stunning images, high-quality videos, and unique music effortlessly. BoltAI also introduces advanced features like virtual try-on for clothes, seamless face swapping, and instant image colorization, making it a one-of-a-kind platform. The project’s mission is to democratize cutting-edge AI technology, providing users with free, easy-to-use tools that empower them to turn their creative visions into reality. Designed for accessibility and innovation, BoltAI ensures that individuals and businesses alike can harness the power of AI to transform their ideas into impactful creations.
BoltAI (BOLTAI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BoltAI (BOLTAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik BoltAI (BOLTAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik BoltAI (BOLTAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BOLTAI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BOLTAI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BOLTAI, terokai BOLTAI harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.