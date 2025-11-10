BONG Harga Hari Ini

Harga langsung BONG (BONG) hari ini ialah $ 0.0001568, dengan 1.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BONG kepada USD penukaran adalah $ 0.0001568 setiap BONG.

BONG kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 150,607, dengan bekalan edaran sebanyak 962.59M BONG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BONG didagangkan antara $ 0.00015377 (rendah) dan $ 0.00016049 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00145222, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0001303.

Dalam prestasi jangka pendek, BONG dipindahkan +1.02% dalam sejam terakhir dan -28.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BONG (BONG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 150.61K$ 150.61K $ 150.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 150.61K$ 150.61K $ 150.61K Bekalan Peredaran 962.59M 962.59M 962.59M Jumlah Bekalan 962,592,664.5075084 962,592,664.5075084 962,592,664.5075084

Had Pasaran semasa BONG ialah $ 150.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BONG ialah 962.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 962592664.5075084. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 150.61K.