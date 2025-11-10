BONGO CAT Harga Hari Ini

Harga langsung BONGO CAT (BONGO) hari ini ialah --, dengan 10.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BONGO kepada USD penukaran adalah -- setiap BONGO.

BONGO CAT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 96,515, dengan bekalan edaran sebanyak 999.68M BONGO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BONGO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.142768, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BONGO dipindahkan +0.61% dalam sejam terakhir dan -12.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BONGO CAT (BONGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 96.52K$ 96.52K $ 96.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 96.52K$ 96.52K $ 96.52K Bekalan Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Jumlah Bekalan 999,683,700.3814639 999,683,700.3814639 999,683,700.3814639

Had Pasaran semasa BONGO CAT ialah $ 96.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BONGO ialah 999.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999683700.3814639. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.52K.