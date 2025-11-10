Bonk Computer Token Harga Hari Ini

Harga langsung Bonk Computer Token (BCT) hari ini ialah $ 0.00002959, dengan 12.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BCT kepada USD penukaran adalah $ 0.00002959 setiap BCT.

Bonk Computer Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 29,588, dengan bekalan edaran sebanyak 999.90M BCT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BCT didagangkan antara $ 0.00002589 (rendah) dan $ 0.00002981 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00015029, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000841.

Dalam prestasi jangka pendek, BCT dipindahkan -0.06% dalam sejam terakhir dan +201.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bonk Computer Token (BCT) Maklumat Pasaran

