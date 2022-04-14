Tokenomik BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)
BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction.
The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT
@theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers.
He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities.
Memahami tokenomik BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token UNIPCS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token UNIPCS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik UNIPCS, terokai UNIPCS harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.