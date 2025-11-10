Bonk Index Harga Hari Ini

Harga langsung Bonk Index (BNKK) hari ini ialah $ 0.00001009, dengan 2.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BNKK kepada USD penukaran adalah $ 0.00001009 setiap BNKK.

Bonk Index kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,086.94, dengan bekalan edaran sebanyak 999.83M BNKK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BNKK didagangkan antara $ 0.00000972 (rendah) dan $ 0.00001021 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00264481, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000889.

Dalam prestasi jangka pendek, BNKK dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +9.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bonk Index (BNKK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Bekalan Peredaran 999.83M 999.83M 999.83M Jumlah Bekalan 999,834,230.401979 999,834,230.401979 999,834,230.401979

Had Pasaran semasa Bonk Index ialah $ 10.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNKK ialah 999.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999834230.401979. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.09K.