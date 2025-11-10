Tokenomik Bonk Index (BNKK)

Tokenomik Bonk Index (BNKK)

Lihat cerapan utama tentang Bonk Index (BNKK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:16:33 (UTC+8)
USD

Bonk Index (BNKK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bonk Index (BNKK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.25K
Jumlah Bekalan:
$ 999.83M
Bekalan Edaran:
$ 999.83M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.25K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00264481
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Bonk Index (BNKK) Maklumat

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

Laman Web Rasmi:
https://bnkk.fun/
Kertas putih:
https://bnkk.fun/BNKK%20lp.pdf

Tokenomik Bonk Index (BNKK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bonk Index (BNKK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BNKK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BNKK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BNKK, terokai BNKK harga langsung token!

BNKK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BNKK? Halaman ramalan harga BNKK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi