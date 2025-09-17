Bonk of America (BONKFA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00276906$ 0.00276906 $ 0.00276906 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.49% Perubahan Harga (7D) -10.61% Perubahan Harga (7D) -10.61%

Bonk of America (BONKFA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BONKFA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BONKFA sepanjang masa ialah $ 0.00276906, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BONKFA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.49% dalam 24 jam dan -10.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bonk of America (BONKFA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.65K$ 36.65K $ 36.65K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bonk of America ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BONKFA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.65K.