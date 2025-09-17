Bonk Staked SOL (BONKSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 262.25 $ 262.25 $ 262.25 24J Rendah $ 272.41 $ 272.41 $ 272.41 24J Tinggi 24J Rendah $ 262.25$ 262.25 $ 262.25 24J Tinggi $ 272.41$ 272.41 $ 272.41 Sepanjang Masa $ 312.7$ 312.7 $ 312.7 Harga Terendah $ 106.8$ 106.8 $ 106.8 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +1.72% Perubahan Harga (7D) +5.62% Perubahan Harga (7D) +5.62%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) harga masa nyata ialah $266.77. Sepanjang 24 jam yang lalu, BONKSOL didagangkan antara $ 262.25 rendah dan $ 272.41 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BONKSOL sepanjang masa ialah $ 312.7, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 106.8.

Dari segi prestasi jangka pendek, BONKSOL telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +1.72% dalam 24 jam dan +5.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.39M$ 51.39M $ 51.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 51.39M$ 51.39M $ 51.39M Bekalan Peredaran 192.63K 192.63K 192.63K Jumlah Bekalan 192,633.805468443 192,633.805468443 192,633.805468443

Had Pasaran semasa Bonk Staked SOL ialah $ 51.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BONKSOL ialah 192.63K, dengan jumlah bekalan sebanyak 192633.805468443. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.39M.