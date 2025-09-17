Lagi Mengenai BONKSOL

Bonk Staked SOL Harga (BONKSOL)

Tidak tersenarai

1 BONKSOL ke USD Harga Langsung:

$266.77
+0.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Bonk Staked SOL (BONKSOL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:48:23 (UTC+8)

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 262.25
24J Rendah
$ 272.41
24J Tinggi

$ 262.25
$ 272.41
$ 312.7
$ 106.8
-0.02%

+1.72%

+5.62%

+5.62%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) harga masa nyata ialah $266.77. Sepanjang 24 jam yang lalu, BONKSOL didagangkan antara $ 262.25 rendah dan $ 272.41 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BONKSOL sepanjang masa ialah $ 312.7, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 106.8.

Dari segi prestasi jangka pendek, BONKSOL telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +1.72% dalam 24 jam dan +5.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Maklumat Pasaran

$ 51.39M
--
$ 51.39M
192.63K
192,633.805468443
Had Pasaran semasa Bonk Staked SOL ialah $ 51.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BONKSOL ialah 192.63K, dengan jumlah bekalan sebanyak 192633.805468443. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.39M.

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bonk Staked SOL kepada USD adalah $ +4.52.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bonk Staked SOL kepada USD adalah $ +79.7391802970.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bonk Staked SOL kepada USD adalah $ +91.5747781480.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bonk Staked SOL kepada USD adalah $ +107.0012905244913.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +4.52+1.72%
30 Hari$ +79.7391802970+29.89%
60 Hari$ +91.5747781480+34.33%
90 Hari$ +107.0012905244913+66.97%

Apakah itu Bonk Staked SOL (BONKSOL)

bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Sumber

Laman Web Rasmi

Bonk Staked SOL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bonk Staked SOL (BONKSOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bonk Staked SOL (BONKSOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bonk Staked SOL.

Semak Bonk Staked SOL ramalan harga sekarang!

BONKSOL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bonk Staked SOL (BONKSOL)

Memahami tokenomik Bonk Staked SOL (BONKSOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BONKSOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bonk Staked SOL (BONKSOL)

Berapakah nilai Bonk Staked SOL (BONKSOL) hari ini?
Harga langsung BONKSOL dalam USD ialah 266.77 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BONKSOL ke USD?
Harga semasa BONKSOL ke USD ialah $ 266.77. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bonk Staked SOL?
Had pasaran untuk BONKSOL ialah $ 51.39M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BONKSOL?
Bekalan edaran BONKSOL ialah 192.63K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BONKSOL?
BONKSOL mencapai harga ATH sebanyak 312.7 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BONKSOL?
BONKSOL melihat harga ATL sebanyak 106.8 USD.
Berapakah jumlah dagangan BONKSOL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BONKSOLialah -- USD.
Adakah BONKSOL akan naik lebih tinggi tahun ini?
BONKSOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BONKSOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.