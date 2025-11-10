Tokenomik BONKBOY (BONKBOY)

Tokenomik BONKBOY (BONKBOY)

Lihat cerapan utama tentang BONKBOY (BONKBOY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
BONKBOY (BONKBOY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BONKBOY (BONKBOY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 72.41K
$ 72.41K
Jumlah Bekalan:
$ 999.81M
$ 999.81M
Bekalan Edaran:
$ 999.81M
$ 999.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 72.41K
$ 72.41K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

BONKBOY (BONKBOY) Maklumat

$BONKBOY isn’t just another meme coin, it’s a cultural movement built for scale. Born on Solana, it fuses on-chain innovation with real world culture through GameFi, NFTs, trading cards, merch, music, and beyond. With deflationary mechanics that secure long term sustainability and an education platform onboarding the masses into Web3 the right way, BONKBOY is designed for true mass adoption. Backed by a doxxed lead, strengthened by a real world community, and supported off-chain by BonkBoy Ltd through premium products and collaborations, this project is transparent, cultural, and here to stay. For investors, BONKBOY isn’t speculation, it’s a community owned brand with billion dollar potential.

The legacy of BONK lives on through BONKBOY. Grab your red hat and hoodie - it’s that simple.

Laman Web Rasmi:
https://bonkboycto.com/

Tokenomik BONKBOY (BONKBOY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BONKBOY (BONKBOY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BONKBOY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BONKBOY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BONKBOY, terokai BONKBOY harga langsung token!

BONKBOY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BONKBOY? Halaman ramalan harga BONKBOY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

