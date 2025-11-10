Bonkers Meme Token Harga Hari Ini

Harga langsung Bonkers Meme Token (BNKRS) hari ini ialah $ 0.00010937, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BNKRS kepada USD penukaran adalah $ 0.00010937 setiap BNKRS.

Bonkers Meme Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 61,939, dengan bekalan edaran sebanyak 566.32M BNKRS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BNKRS didagangkan antara $ 0.00010935 (rendah) dan $ 0.00010938 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00153231, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001533.

Dalam prestasi jangka pendek, BNKRS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -19.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.94K$ 61.94K $ 61.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.94K$ 61.94K $ 61.94K Bekalan Peredaran 566.32M 566.32M 566.32M Jumlah Bekalan 566,321,863.056416 566,321,863.056416 566,321,863.056416

Had Pasaran semasa Bonkers Meme Token ialah $ 61.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNKRS ialah 566.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 566321863.056416. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.94K.