Tokenomik Bonkers Meme Token (BNKRS)

Tokenomik Bonkers Meme Token (BNKRS)

Lihat cerapan utama tentang Bonkers Meme Token (BNKRS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:07:33 (UTC+8)
USD

Bonkers Meme Token (BNKRS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bonkers Meme Token (BNKRS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 57.47K
$ 57.47K$ 57.47K
Jumlah Bekalan:
$ 566.32M
$ 566.32M$ 566.32M
Bekalan Edaran:
$ 566.32M
$ 566.32M$ 566.32M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 57.47K
$ 57.47K$ 57.47K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00153231
$ 0.00153231$ 0.00153231
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001533
$ 0.00001533$ 0.00001533
Harga Semasa:
$ 0.00010148
$ 0.00010148$ 0.00010148

Bonkers Meme Token (BNKRS) Maklumat

Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility.

Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.

Laman Web Rasmi:
https://bonkersmeme.com/
Kertas putih:
https://bonkersmeme.com/file/Bonker-Whitepaper.pdf

Tokenomik Bonkers Meme Token (BNKRS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bonkers Meme Token (BNKRS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BNKRS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BNKRS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BNKRS, terokai BNKRS harga langsung token!

BNKRS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BNKRS? Halaman ramalan harga BNKRS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi