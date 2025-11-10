BONKHOUSE Harga Hari Ini

Harga langsung BONKHOUSE (BONKHOUSE) hari ini ialah $ 0.0000119, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BONKHOUSE kepada USD penukaran adalah $ 0.0000119 setiap BONKHOUSE.

BONKHOUSE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,892.13, dengan bekalan edaran sebanyak 999.12M BONKHOUSE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BONKHOUSE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00122189, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001095.

Dalam prestasi jangka pendek, BONKHOUSE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BONKHOUSE (BONKHOUSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.89K$ 11.89K $ 11.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.89K$ 11.89K $ 11.89K Bekalan Peredaran 999.12M 999.12M 999.12M Jumlah Bekalan 999,115,525.178918 999,115,525.178918 999,115,525.178918

