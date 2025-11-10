Bonkyo Harga Hari Ini

Harga langsung Bonkyo (BONKYO) hari ini ialah --, dengan 0.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BONKYO kepada USD penukaran adalah -- setiap BONKYO.

Bonkyo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 93,936, dengan bekalan edaran sebanyak 994.51M BONKYO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BONKYO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00514956, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BONKYO dipindahkan +9.29% dalam sejam terakhir dan -0.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bonkyo (BONKYO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 93.94K$ 93.94K $ 93.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 93.94K$ 93.94K $ 93.94K Bekalan Peredaran 994.51M 994.51M 994.51M Jumlah Bekalan 994,514,465.884141 994,514,465.884141 994,514,465.884141

Had Pasaran semasa Bonkyo ialah $ 93.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BONKYO ialah 994.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994514465.884141. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.94K.