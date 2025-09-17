Apakah itu Bonsai Coin (BONSAICOIN)

$BONSAICOIN is a community token that adds real bonsai to the ecosystem under the theme “We make Bonsai.” Overview ・Token Name: BONSAI COIN ・Symbol: $BONSAICOIN ・Supported Chain: Astar zkEVM ・Issuance: 803,100,000,000,000 ・Issuer: Hyper Dimension Limited (BVI) ・Contract Address: 0x90E3F8e749dBD40286AB29AecD1E8487Db4a8785 Allocation ・Fundraising: 1% ・Community: 75% *1% is at TGE, 74% in subsequent rounds ・Liquidity: 6% ・Team: 17% *Cliff 12 months, Besting 36 months ・Advisor: 1% *0.1% at TGE, 1 month cliff, 23 months besting Tokenomics ・Buyback from Bonsai Profits ・BONSAI 100 Ketsu ・Get $BONSAICOIN Buyback from Bonsai Profits $BONSAICOIN is a community token that adds a “real bonsai market” to the ecosystem. $BONSAICOIN aim to increase the value of itself by buying and burning $BONSAICOIN from the market with a portion of the profits from the sales of the partner bonsai gardens and bonsai stores. Frequency: Once a year *next in 2025 Partner: BONSAI NFT CLUB *to be added BONSAI 100 Ketsu A ranking system that is activated when $BONSAICOIN has a “market capitalization of $100M or more”. Definition of BONSAI 100 outstanding Condition 1: Market capitalization of $100M or more for $BONSAICOIN Condition 2: Total*1,000USD (500USD on each side) or more liquidity provided to the designated DEX Condition 3: Top 100 liquidity providers (in USD) within the designated DEX BONSAICOIN/USDC pair *Designated DEX: Very Long Swap (*to be added) The 100 Best Holders will receive a seasonal bonsai tree each season as proof of their 100th rank, and will also be eligible for a variety of other benefits. Ranks 1st~10th: Hashira — Pillar 11~30th: Sanjushi — The 30 best 31st~100th: Hyacketsu — Hundred Excellence *Prizes are subject to change according to rank. Get $BONSAICOIN At least once each year*, new $BONSAICOIN will be issued from within the Community Allocation. The amount of new issuance will increase or decrease depending on each wallet’s activity over the past year and other factors. *One issue will always take place on New Year’s Day each year. Stay tuned for more details! Roadmap Roadmap for $BONSAICOIN based on the aforementioned tokenomics. 2024 Q3: TGE, BONSAI 100 Ketsustarted Q4: Send 100 Ketsu Bonsai, Get $BONSAICOIN snapshot 2025 Q1: Get $BONSAICOIN Q2: Art x Bonsai sales Q3: Buyback & Burn Q4: Get $BONSAICOIN snapshot Repeat from * onwards

Bonsai Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bonsai Coin (BONSAICOIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bonsai Coin (BONSAICOIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

BONSAICOIN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bonsai Coin (BONSAICOIN)

Memahami tokenomik Bonsai Coin (BONSAICOIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bonsai Coin (BONSAICOIN) Berapakah nilai Bonsai Coin (BONSAICOIN) hari ini? Harga langsung BONSAICOIN dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BONSAICOIN ke USD? $ 0 . Apakah had pasaran Bonsai Coin? Had pasaran untuk BONSAICOIN ialah $ 999.97K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BONSAICOIN? Bekalan edaran BONSAICOIN ialah 17.02T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BONSAICOIN? BONSAICOIN mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BONSAICOIN? BONSAICOIN melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan BONSAICOIN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BONSAICOINialah -- USD . Adakah BONSAICOIN akan naik lebih tinggi tahun ini? BONSAICOIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek.

Bonsai Coin (BONSAICOIN) Kemas Kini Industri Penting