Bonsai Terminal (BONSAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0008596$ 0.0008596 $ 0.0008596 Harga Terendah $ 0.00000595$ 0.00000595 $ 0.00000595 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Bonsai Terminal (BONSAI) harga masa nyata ialah $0.00000816. Sepanjang 24 jam yang lalu, BONSAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BONSAI sepanjang masa ialah $ 0.0008596, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000595.

Dari segi prestasi jangka pendek, BONSAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bonsai Terminal (BONSAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.16K$ 8.16K $ 8.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.16K$ 8.16K $ 8.16K Bekalan Peredaran 999.28M 999.28M 999.28M Jumlah Bekalan 999,279,737.02635 999,279,737.02635 999,279,737.02635

Had Pasaran semasa Bonsai Terminal ialah $ 8.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BONSAI ialah 999.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999279737.02635. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.16K.