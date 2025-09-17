Bonzo Finance (BONZO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.062775 $ 0.062775 $ 0.062775 24J Rendah $ 0.064702 $ 0.064702 $ 0.064702 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.062775$ 0.062775 $ 0.062775 24J Tinggi $ 0.064702$ 0.064702 $ 0.064702 Sepanjang Masa $ 0.171982$ 0.171982 $ 0.171982 Harga Terendah $ 0.02007828$ 0.02007828 $ 0.02007828 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.36% Perubahan Harga (7D) +3.60% Perubahan Harga (7D) +3.60%

Bonzo Finance (BONZO) harga masa nyata ialah $0.064303. Sepanjang 24 jam yang lalu, BONZO didagangkan antara $ 0.062775 rendah dan $ 0.064702 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BONZO sepanjang masa ialah $ 0.171982, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02007828.

Dari segi prestasi jangka pendek, BONZO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.36% dalam 24 jam dan +3.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bonzo Finance (BONZO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.58M$ 7.58M $ 7.58M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.72M$ 25.72M $ 25.72M Bekalan Peredaran 117.86M 117.86M 117.86M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa Bonzo Finance ialah $ 7.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BONZO ialah 117.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.72M.