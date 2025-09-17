Lagi Mengenai BONZO

Maklumat Harga BONZO

Kertas putih BONZO

Laman Web Rasmi BONZO

Tokenomik BONZO

Ramalan Harga BONZO

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Bonzo Finance Logo

Bonzo Finance Harga (BONZO)

Tidak tersenarai

1 BONZO ke USD Harga Langsung:

$0.064297
$0.064297$0.064297
+0.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Bonzo Finance (BONZO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:00:03 (UTC+8)

Bonzo Finance (BONZO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.062775
$ 0.062775$ 0.062775
24J Rendah
$ 0.064702
$ 0.064702$ 0.064702
24J Tinggi

$ 0.062775
$ 0.062775$ 0.062775

$ 0.064702
$ 0.064702$ 0.064702

$ 0.171982
$ 0.171982$ 0.171982

$ 0.02007828
$ 0.02007828$ 0.02007828

--

+0.36%

+3.60%

+3.60%

Bonzo Finance (BONZO) harga masa nyata ialah $0.064303. Sepanjang 24 jam yang lalu, BONZO didagangkan antara $ 0.062775 rendah dan $ 0.064702 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BONZO sepanjang masa ialah $ 0.171982, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02007828.

Dari segi prestasi jangka pendek, BONZO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.36% dalam 24 jam dan +3.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bonzo Finance (BONZO) Maklumat Pasaran

$ 7.58M
$ 7.58M$ 7.58M

--
----

$ 25.72M
$ 25.72M$ 25.72M

117.86M
117.86M 117.86M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa Bonzo Finance ialah $ 7.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BONZO ialah 117.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.72M.

Bonzo Finance (BONZO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bonzo Finance kepada USD adalah $ +0.0002321.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bonzo Finance kepada USD adalah $ -0.0115155998.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bonzo Finance kepada USD adalah $ -0.0047816868.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bonzo Finance kepada USD adalah $ +0.033234360288906977.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002321+0.36%
30 Hari$ -0.0115155998-17.90%
60 Hari$ -0.0047816868-7.43%
90 Hari$ +0.033234360288906977+106.97%

Apakah itu Bonzo Finance (BONZO)

Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Bonzo Finance (BONZO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Bonzo Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bonzo Finance (BONZO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bonzo Finance (BONZO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bonzo Finance.

Semak Bonzo Finance ramalan harga sekarang!

BONZO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bonzo Finance (BONZO)

Memahami tokenomik Bonzo Finance (BONZO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BONZO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bonzo Finance (BONZO)

Berapakah nilai Bonzo Finance (BONZO) hari ini?
Harga langsung BONZO dalam USD ialah 0.064303 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BONZO ke USD?
Harga semasa BONZO ke USD ialah $ 0.064303. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bonzo Finance?
Had pasaran untuk BONZO ialah $ 7.58M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BONZO?
Bekalan edaran BONZO ialah 117.86M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BONZO?
BONZO mencapai harga ATH sebanyak 0.171982 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BONZO?
BONZO melihat harga ATL sebanyak 0.02007828 USD.
Berapakah jumlah dagangan BONZO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BONZOialah -- USD.
Adakah BONZO akan naik lebih tinggi tahun ini?
BONZO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BONZOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:00:03 (UTC+8)

Bonzo Finance (BONZO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.