Lihat cerapan utama tentang Bonzo Finance (BONZO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Bonzo Finance (BONZO) Maklumat

Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.

Laman Web Rasmi:
https://www.bonzo.finance
Kertas putih:
https://docs.bonzo.finance/bonzo-finance-litepaper

Bonzo Finance (BONZO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bonzo Finance (BONZO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.77M
Jumlah Bekalan:
$ 400.00M
Bekalan Edaran:
$ 117.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 26.33M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.171982
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02007828
Harga Semasa:
$ 0.065826
Tokenomik Bonzo Finance (BONZO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bonzo Finance (BONZO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BONZO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BONZO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BONZO, terokai BONZO harga langsung token!

BONZO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BONZO? Halaman ramalan harga BONZO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.