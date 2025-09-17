Lagi Mengenai XBOO

Boo MirrorWorld Logo

Boo MirrorWorld Harga (XBOO)

Tidak tersenarai

1 XBOO ke USD Harga Langsung:

$0.264663
$0.264663$0.264663
-5.10%1D
USD
Boo MirrorWorld (XBOO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:49:09 (UTC+8)

Boo MirrorWorld (XBOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.259419
$ 0.259419$ 0.259419
24J Rendah
$ 0.291655
$ 0.291655$ 0.291655
24J Tinggi

$ 0.259419
$ 0.259419$ 0.259419

$ 0.291655
$ 0.291655$ 0.291655

$ 63.37
$ 63.37$ 63.37

$ 0.216854
$ 0.216854$ 0.216854

+1.30%

-5.16%

-11.34%

-11.34%

Boo MirrorWorld (XBOO) harga masa nyata ialah $0.264663. Sepanjang 24 jam yang lalu, XBOO didagangkan antara $ 0.259419 rendah dan $ 0.291655 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XBOO sepanjang masa ialah $ 63.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.216854.

Dari segi prestasi jangka pendek, XBOO telah berubah sebanyak +1.30% sejak sejam yang lalu, -5.16% dalam 24 jam dan -11.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Boo MirrorWorld (XBOO) Maklumat Pasaran

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 204.03K
$ 204.03K$ 204.03K

0.00
0.00 0.00

770,894.5182614174
770,894.5182614174 770,894.5182614174

Had Pasaran semasa Boo MirrorWorld ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XBOO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 770894.5182614174. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 204.03K.

Boo MirrorWorld (XBOO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Boo MirrorWorld kepada USD adalah $ -0.0145154288309643.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Boo MirrorWorld kepada USD adalah $ -0.1487286167.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Boo MirrorWorld kepada USD adalah $ -0.0910961576.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Boo MirrorWorld kepada USD adalah $ -0.0472480135522066.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0145154288309643-5.16%
30 Hari$ -0.1487286167-56.19%
60 Hari$ -0.0910961576-34.41%
90 Hari$ -0.0472480135522066-15.14%

Apakah itu Boo MirrorWorld (XBOO)

Boo MirrorWorld (xBOO) are staked BOO tokens giving stakers compounding rewards from the SpookySwap DEX platform.

Boo MirrorWorld (XBOO) Sumber

Laman Web Rasmi

Boo MirrorWorld Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Boo MirrorWorld (XBOO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Boo MirrorWorld (XBOO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Boo MirrorWorld.

Semak Boo MirrorWorld ramalan harga sekarang!

XBOO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Boo MirrorWorld (XBOO)

Memahami tokenomik Boo MirrorWorld (XBOO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XBOO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Boo MirrorWorld (XBOO)

Berapakah nilai Boo MirrorWorld (XBOO) hari ini?
Harga langsung XBOO dalam USD ialah 0.264663 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XBOO ke USD?
Harga semasa XBOO ke USD ialah $ 0.264663. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Boo MirrorWorld?
Had pasaran untuk XBOO ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XBOO?
Bekalan edaran XBOO ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XBOO?
XBOO mencapai harga ATH sebanyak 63.37 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XBOO?
XBOO melihat harga ATL sebanyak 0.216854 USD.
Berapakah jumlah dagangan XBOO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XBOOialah -- USD.
Adakah XBOO akan naik lebih tinggi tahun ini?
XBOO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XBOOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:49:09 (UTC+8)

Boo MirrorWorld (XBOO) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

