Boo MirrorWorld (XBOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.259419 $ 0.259419 $ 0.259419 24J Rendah $ 0.291655 $ 0.291655 $ 0.291655 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.259419$ 0.259419 $ 0.259419 24J Tinggi $ 0.291655$ 0.291655 $ 0.291655 Sepanjang Masa $ 63.37$ 63.37 $ 63.37 Harga Terendah $ 0.216854$ 0.216854 $ 0.216854 Perubahan Harga (1J) +1.30% Perubahan Harga (1D) -5.16% Perubahan Harga (7D) -11.34% Perubahan Harga (7D) -11.34%

Boo MirrorWorld (XBOO) harga masa nyata ialah $0.264663. Sepanjang 24 jam yang lalu, XBOO didagangkan antara $ 0.259419 rendah dan $ 0.291655 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XBOO sepanjang masa ialah $ 63.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.216854.

Dari segi prestasi jangka pendek, XBOO telah berubah sebanyak +1.30% sejak sejam yang lalu, -5.16% dalam 24 jam dan -11.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Boo MirrorWorld (XBOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 204.03K$ 204.03K $ 204.03K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 770,894.5182614174 770,894.5182614174 770,894.5182614174

Had Pasaran semasa Boo MirrorWorld ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XBOO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 770894.5182614174. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 204.03K.