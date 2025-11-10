Boochie by Matt Furie Harga Hari Ini

Harga langsung Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) hari ini ialah --, dengan 2.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOOCHIE kepada USD penukaran adalah -- setiap BOOCHIE.

Boochie by Matt Furie kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 170,444, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69T BOOCHIE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOOCHIE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BOOCHIE dipindahkan +0.69% dalam sejam terakhir dan +0.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 170.44K$ 170.44K $ 170.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 170.44K$ 170.44K $ 170.44K Bekalan Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Boochie by Matt Furie ialah $ 170.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOOCHIE ialah 420.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 170.44K.