Apakah itu BOOJI (BOOJI)

The BOOJI Memecoin is a community-owned cryptocurrency that combines the accessibility and cultural impact of meme coins with tangible utility and real-world impact. Initially created as a learning experiment, BOOJI quickly gained traction and transitioned into a community-driven project with a strong emphasis on environmental conservation and community engagement. The primary purpose of BOOJI is to provide an inclusive, decentralized platform that fosters financial empowerment and community collaboration. Its utility extends to supporting global conservation efforts by adopting and sponsoring endangered species, such as gorillas, through direct contributions from the project and its holders. Looking to the future, BOOJI plans to expand its ecosystem by developing an NFT marketplace and implementing a decentralized voting procedure, allowing holders to actively shape the project’s trajectory. With sustainable tokenomics, an active and growing community, and a mission to make a positive environmental and social impact, BOOJI is more than a cryptocurrency—it’s a purpose-driven movement.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BOOJI (BOOJI) Berapakah nilai BOOJI (BOOJI) hari ini? Harga langsung BOOJI dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BOOJI ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa BOOJI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BOOJI? Had pasaran untuk BOOJI ialah $ 79.96K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BOOJI? Bekalan edaran BOOJI ialah 1000.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOOJI? BOOJI mencapai harga ATH sebanyak 0.00726166 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOOJI? BOOJI melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan BOOJI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOOJIialah -- USD . Adakah BOOJI akan naik lebih tinggi tahun ini? BOOJI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOOJIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

