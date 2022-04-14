Tokenomik BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

Lihat cerapan utama tentang BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Maklumat

Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them?

Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies.

$BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play

Laman Web Rasmi:
https://bobecoin.com/
Kertas putih:
https://bobecoin.com/greenpaper/

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 22.30K
$ 22.30K
Jumlah Bekalan:
$ 99.99M
$ 99.99M
Bekalan Edaran:
$ 99.99M
$ 99.99M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 22.30K
$ 22.30K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.265856
$ 0.265856
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00022183
$ 0.00022183

Tokenomik BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BOBE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BOBE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BOBE, terokai BOBE harga langsung token!

BOBE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BOBE? Halaman ramalan harga BOBE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.