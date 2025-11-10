Book of Binance Harga Hari Ini

Harga langsung Book of Binance (BOOK) hari ini ialah $ 0.00330416, dengan 2.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOOK kepada USD penukaran adalah $ 0.00330416 setiap BOOK.

Book of Binance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 612,422, dengan bekalan edaran sebanyak 185.19M BOOK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOOK didagangkan antara $ 0.00321438 (rendah) dan $ 0.00333753 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.065647, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00164839.

Dalam prestasi jangka pendek, BOOK dipindahkan -0.24% dalam sejam terakhir dan -9.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Book of Binance (BOOK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 612.42K$ 612.42K $ 612.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 612.42K$ 612.42K $ 612.42K Bekalan Peredaran 185.19M 185.19M 185.19M Jumlah Bekalan 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005

Had Pasaran semasa Book of Binance ialah $ 612.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOOK ialah 185.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 185188301.0671005. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 612.42K.