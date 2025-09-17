Book Of Bitcoin (BOOB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) +9.96% Perubahan Harga (7D) -5.31% Perubahan Harga (7D) -5.31%

Book Of Bitcoin (BOOB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOOB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOOB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOOB telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, +9.96% dalam 24 jam dan -5.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Book Of Bitcoin (BOOB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 83.94K$ 83.94K $ 83.94K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Book Of Bitcoin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOOB ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.94K.