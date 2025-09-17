Book of Miggles (BOMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.480828 $ 0.480828 $ 0.480828 24J Rendah $ 0.493132 $ 0.493132 $ 0.493132 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.480828$ 0.480828 $ 0.480828 24J Tinggi $ 0.493132$ 0.493132 $ 0.493132 Sepanjang Masa $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Harga Terendah $ 0.274473$ 0.274473 $ 0.274473 Perubahan Harga (1J) -0.60% Perubahan Harga (1D) -0.59% Perubahan Harga (7D) +10.42% Perubahan Harga (7D) +10.42%

Book of Miggles (BOMI) harga masa nyata ialah $0.486433. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOMI didagangkan antara $ 0.480828 rendah dan $ 0.493132 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOMI sepanjang masa ialah $ 1.69, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.274473.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOMI telah berubah sebanyak -0.60% sejak sejam yang lalu, -0.59% dalam 24 jam dan +10.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Book of Miggles (BOMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 486.34K$ 486.34K $ 486.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 486.34K$ 486.34K $ 486.34K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Book of Miggles ialah $ 486.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOMI ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 486.34K.