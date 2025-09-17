Book Of Pumpfluencers (BOPI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.58% Perubahan Harga (1D) -0.19% Perubahan Harga (7D) +13.42% Perubahan Harga (7D) +13.42%

Book Of Pumpfluencers (BOPI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOPI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOPI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOPI telah berubah sebanyak +0.58% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan +13.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Book Of Pumpfluencers (BOPI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.37K$ 24.37K $ 24.37K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 999,996,307.0 999,996,307.0 999,996,307.0

Had Pasaran semasa Book Of Pumpfluencers ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOPI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996307.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.37K.