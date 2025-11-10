Bookie AI Harga Hari Ini

Harga langsung Bookie AI (BOOKIE) hari ini ialah --, dengan 0.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOOKIE kepada USD penukaran adalah -- setiap BOOKIE.

Bookie AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 191,738, dengan bekalan edaran sebanyak 726.83M BOOKIE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOOKIE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00697224, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BOOKIE dipindahkan -0.70% dalam sejam terakhir dan -35.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bookie AI (BOOKIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 191.74K$ 191.74K $ 191.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 263.80K$ 263.80K $ 263.80K Bekalan Peredaran 726.83M 726.83M 726.83M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bookie AI ialah $ 191.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOOKIE ialah 726.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 263.80K.