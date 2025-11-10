BursaDEX+
Harga Bookie AI langsung hari ini ialah 0 USD.BOOKIE modal pasaran ialah 191,738 USD. Jejaki masa nyata BOOKIE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BOOKIE

Maklumat Harga BOOKIE

Apakah BOOKIE

Kertas putih BOOKIE

Laman Web Rasmi BOOKIE

Tokenomik BOOKIE

Ramalan Harga BOOKIE

Bookie AI Logo

Bookie AI Harga (BOOKIE)

Tidak tersenarai

1 BOOKIE ke USD Harga Langsung:

$0.00026406
$0.00026406
+0.20%1D
mexc
USD
Bookie AI (BOOKIE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:16:50 (UTC+8)

Bookie AI Harga Hari Ini

Harga langsung Bookie AI (BOOKIE) hari ini ialah --, dengan 0.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOOKIE kepada USD penukaran adalah -- setiap BOOKIE.

Bookie AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 191,738, dengan bekalan edaran sebanyak 726.83M BOOKIE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOOKIE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00697224, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BOOKIE dipindahkan -0.70% dalam sejam terakhir dan -35.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bookie AI (BOOKIE) Maklumat Pasaran

$ 191.74K
$ 191.74K

--
--

$ 263.80K
$ 263.80K

726.83M
726.83M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bookie AI ialah $ 191.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOOKIE ialah 726.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 263.80K.

Bookie AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00697224
$ 0.00697224

$ 0
$ 0

-0.70%

+0.24%

-35.76%

-35.76%

Bookie AI (BOOKIE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bookie AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bookie AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bookie AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bookie AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.24%
30 Hari$ 0-6.51%
60 Hari$ 0-44.00%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Bookie AI

Bookie AI (BOOKIE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BOOKIE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Bookie AI (BOOKIE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Bookie AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Bookie AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BOOKIE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Bookie AI Ramalan Harga.

Apakah itu Bookie AI (BOOKIE)

Bookie AI is the world's first sportsbook ran entirely by AI. Bookie AI's agentic stack (powered by Bankrolled) offers users the best odds, tolerates higher win rates, and generates sustainable platform profits — all while operating with 10x fewer costs than traditional sportsbooks. Bookie AI abstracts away the complexity of blockchain and AI to create a familiar, yet superior betting experience.

Bookie AI (BOOKIE) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bookie AI

Berapakah nilai 1 Bookie AI pada tahun 2030?
Jika Bookie AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Bookie AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:16:50 (UTC+8)

Bookie AI (BOOKIE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

