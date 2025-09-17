BOOKUSD (BUD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 24J Rendah $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 24J Tinggi $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Sepanjang Masa $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Harga Terendah $ 0.859142$ 0.859142 $ 0.859142 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) +4.15% Perubahan Harga (7D) +7.41% Perubahan Harga (7D) +7.41%

BOOKUSD (BUD) harga masa nyata ialah $1.1. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUD didagangkan antara $ 1.058 rendah dan $ 1.11 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUD sepanjang masa ialah $ 1.9, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.859142.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUD telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +4.15% dalam 24 jam dan +7.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOOKUSD (BUD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 75.71K$ 75.71K $ 75.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 75.71K$ 75.71K $ 75.71K Bekalan Peredaran 68.66K 68.66K 68.66K Jumlah Bekalan 68,657.51033129134 68,657.51033129134 68,657.51033129134

Had Pasaran semasa BOOKUSD ialah $ 75.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUD ialah 68.66K, dengan jumlah bekalan sebanyak 68657.51033129134. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.71K.