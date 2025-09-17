BOOKUSD Share (BUSS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00360129 $ 0.00360129 $ 0.00360129 24J Rendah $ 0.00375361 $ 0.00375361 $ 0.00375361 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00360129$ 0.00360129 $ 0.00360129 24J Tinggi $ 0.00375361$ 0.00375361 $ 0.00375361 Sepanjang Masa $ 0.126812$ 0.126812 $ 0.126812 Harga Terendah $ 0.00360129$ 0.00360129 $ 0.00360129 Perubahan Harga (1J) +0.39% Perubahan Harga (1D) +0.24% Perubahan Harga (7D) -9.45% Perubahan Harga (7D) -9.45%

BOOKUSD Share (BUSS) harga masa nyata ialah $0.00368235. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUSS didagangkan antara $ 0.00360129 rendah dan $ 0.00375361 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUSS sepanjang masa ialah $ 0.126812, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00360129.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUSS telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan -9.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOOKUSD Share (BUSS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.95K$ 15.95K $ 15.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 128.88K$ 128.88K $ 128.88K Bekalan Peredaran 4.33M 4.33M 4.33M Jumlah Bekalan 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0

Had Pasaran semasa BOOKUSD Share ialah $ 15.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUSS ialah 4.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.88K.