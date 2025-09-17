Lagi Mengenai BUSS

BOOKUSD Share Harga (BUSS)

1 BUSS ke USD Harga Langsung:

$0.00368235
$0.00368235$0.00368235
+0.20%1D
BOOKUSD Share (BUSS) Carta Harga Langsung
BOOKUSD Share (BUSS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00360129
24J Rendah
$ 0.00375361
24J Tinggi

$ 0.00360129
$ 0.00375361
$ 0.126812
$ 0.00360129
+0.39%

+0.24%

-9.45%

-9.45%

BOOKUSD Share (BUSS) harga masa nyata ialah $0.00368235. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUSS didagangkan antara $ 0.00360129 rendah dan $ 0.00375361 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUSS sepanjang masa ialah $ 0.126812, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00360129.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUSS telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan -9.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOOKUSD Share (BUSS) Maklumat Pasaran

$ 15.95K
--
$ 128.88K
4.33M
35,000,000.0
Had Pasaran semasa BOOKUSD Share ialah $ 15.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BUSS ialah 4.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.88K.

BOOKUSD Share (BUSS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BOOKUSD Share kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BOOKUSD Share kepada USD adalah $ -0.0020180773.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BOOKUSD Share kepada USD adalah $ -0.0026964468.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BOOKUSD Share kepada USD adalah $ -0.04602838943081129.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.24%
30 Hari$ -0.0020180773-54.80%
60 Hari$ -0.0026964468-73.22%
90 Hari$ -0.04602838943081129-92.59%

Apakah itu BOOKUSD Share (BUSS)

BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BOOKUSD Share (BUSS) Sumber

Laman Web Rasmi

BOOKUSD Share Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BOOKUSD Share (BUSS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BOOKUSD Share (BUSS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOOKUSD Share.

Semak BOOKUSD Share ramalan harga sekarang!

BUSS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BOOKUSD Share (BUSS)

Memahami tokenomik BOOKUSD Share (BUSS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BUSS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BOOKUSD Share (BUSS)

Berapakah nilai BOOKUSD Share (BUSS) hari ini?
Harga langsung BUSS dalam USD ialah 0.00368235 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BUSS ke USD?
Harga semasa BUSS ke USD ialah $ 0.00368235. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BOOKUSD Share?
Had pasaran untuk BUSS ialah $ 15.95K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BUSS?
Bekalan edaran BUSS ialah 4.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BUSS?
BUSS mencapai harga ATH sebanyak 0.126812 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BUSS?
BUSS melihat harga ATL sebanyak 0.00360129 USD.
Berapakah jumlah dagangan BUSS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BUSSialah -- USD.
Adakah BUSS akan naik lebih tinggi tahun ini?
BUSS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BUSSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:24:01 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.