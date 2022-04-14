Tokenomik BOOKUSD Share (BUSS)

Lihat cerapan utama tentang BOOKUSD Share (BUSS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
BOOKUSD Share (BUSS) Maklumat

BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events.

What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.

https://www.bookusd.com

BOOKUSD Share (BUSS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BOOKUSD Share (BUSS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 16.71K
Jumlah Bekalan:
$ 35.00M
Bekalan Edaran:
$ 4.39M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 133.36K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.126812
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0032368
Harga Semasa:
$ 0.00381027
Tokenomik BOOKUSD Share (BUSS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BOOKUSD Share (BUSS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BUSS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BUSS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BUSS, terokai BUSS harga langsung token!

BUSS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BUSS? Halaman ramalan harga BUSS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.