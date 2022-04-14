Tokenomik BOOKUSD (BUD)
BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets.
The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.
BOOKUSD (BUD) Tokenomik & Analisis Harga
Tokenomik BOOKUSD (BUD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BUD yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BUD yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
