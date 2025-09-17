Boomer (BOOMER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0021243 $ 0.0021243 $ 0.0021243 24J Rendah $ 0.0022855 $ 0.0022855 $ 0.0022855 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0021243$ 0.0021243 $ 0.0021243 24J Tinggi $ 0.0022855$ 0.0022855 $ 0.0022855 Sepanjang Masa $ 0.061015$ 0.061015 $ 0.061015 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +3.63% Perubahan Harga (1D) +4.82% Perubahan Harga (7D) +4.56% Perubahan Harga (7D) +4.56%

Boomer (BOOMER) harga masa nyata ialah $0.00228549. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOOMER didagangkan antara $ 0.0021243 rendah dan $ 0.0022855 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOOMER sepanjang masa ialah $ 0.061015, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOOMER telah berubah sebanyak +3.63% sejak sejam yang lalu, +4.82% dalam 24 jam dan +4.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Boomer (BOOMER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Bekalan Peredaran 926.93M 926.93M 926.93M Jumlah Bekalan 926,930,222.1960784 926,930,222.1960784 926,930,222.1960784

Had Pasaran semasa Boomer ialah $ 2.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOOMER ialah 926.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 926930222.1960784. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.12M.