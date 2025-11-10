Boopa Harga Hari Ini

Harga langsung Boopa (BOOPA) hari ini ialah $ 0.00004128, dengan 1.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOOPA kepada USD penukaran adalah $ 0.00004128 setiap BOOPA.

Boopa kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 41,225, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BOOPA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOOPA didagangkan antara $ 0.00004091 (rendah) dan $ 0.00004239 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01075817, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003932.

Dalam prestasi jangka pendek, BOOPA dipindahkan +0.17% dalam sejam terakhir dan -15.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Boopa (BOOPA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.23K$ 41.23K $ 41.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.23K$ 41.23K $ 41.23K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Boopa ialah $ 41.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOOPA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.23K.