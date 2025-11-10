Boorio Harga Hari Ini

Harga langsung Boorio (ORIO) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ORIO kepada USD penukaran adalah -- setiap ORIO.

Boorio kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 511,839, dengan bekalan edaran sebanyak 3.00B ORIO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ORIO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ORIO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -20.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Boorio (ORIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 511.84K$ 511.84K $ 511.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 511.84K$ 511.84K $ 511.84K Bekalan Peredaran 3.00B 3.00B 3.00B Jumlah Bekalan 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Boorio ialah $ 511.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORIO ialah 3.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 511.84K.