Booshi (BOOSHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00004314 24J Tinggi $ 0.00004444 Sepanjang Masa $ 0.0005311 Harga Terendah $ 0.00004314 Perubahan Harga (1J) -0.58% Perubahan Harga (1D) -0.84% Perubahan Harga (7D) -34.93%

Booshi (BOOSHI) harga masa nyata ialah $0.0000438. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOOSHI didagangkan antara $ 0.00004314 rendah dan $ 0.00004444 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOOSHI sepanjang masa ialah $ 0.0005311, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004314.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOOSHI telah berubah sebanyak -0.58% sejak sejam yang lalu, -0.84% dalam 24 jam dan -34.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Booshi (BOOSHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 438.21K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 438.21K Bekalan Peredaran 10.00B Jumlah Bekalan 9,999,950,200.0

Had Pasaran semasa Booshi ialah $ 438.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOOSHI ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999950200.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 438.21K.