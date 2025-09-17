boots (BOOTS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) +0.36% Perubahan Harga (7D) +13.95% Perubahan Harga (7D) +13.95%

boots (BOOTS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOOTS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOOTS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOOTS telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, +0.36% dalam 24 jam dan +13.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

boots (BOOTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Had Pasaran semasa boots ialah $ 43.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOOTS ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999999.99998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.38K.